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Молодой кировчанин на Ford С-Мах снес знак на Производственной

Юлия Зорина Авто, Новости, Происшествия

10 февраля на перекрестке Воровского и Производственной водитель автомобиля Ford С-Мах «закусил бровку» и снес дорожный знак. Фото с места происшествия прислала «КП» очевидец случившегося.

— За рулем был молодой парень. Скорее всего, машину занесло, и он не справился с управлением, — рассказала девушка.

Молодой кировчанин на Ford С-Мах снес знак на Производственной

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Судя по повреждениям авто, серьезных травм никто не получил. В соцсетях кировчане отмечают, что это уже второе ДТП на данном перекрестке за последний месяц.

Молодой кировчанин на Ford С-Мах снес знак на Производственной

Молодой кировчанин на Ford С-Мах снес знак на Производственной

Фото: Кировская правда

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Юлия Зорина