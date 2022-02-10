Молодой кировчанин на Ford С-Мах снес знак на Производственной

10 февраля на перекрестке Воровского и Производственной водитель автомобиля Ford С-Мах «закусил бровку» и снес дорожный знак. Фото с места происшествия прислала «КП» очевидец случившегося.

— За рулем был молодой парень. Скорее всего, машину занесло, и он не справился с управлением, — рассказала девушка.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Судя по повреждениям авто, серьезных травм никто не получил. В соцсетях кировчане отмечают, что это уже второе ДТП на данном перекрестке за последний месяц.

Фото: Кировская правда