Молодые кировчане смогут выучиться на дипломатов

Решается вопрос о возобновлении конкурса «Хочу стать дипломатом». Об этом «КП» рассказала руководитель отделения МИД России в Кирове Наталья Лопатина.

В первый и последний (на сегодняшний день) раз конкурс был проведен в 2016 году. Выпускники 11-х классов регионов ПФО, в том числе и Кировской области, получили возможность поступить на бюджетные места в Нижегородский государственный лингвистический университет по специальности «Зарубежное регионоведение».

Победители успешно прошли несколько отборочных этапов. В их числе тестирование по актуальным вопросам международной повестки дня и собеседование с представителем МИД.

Выпускники вуза востребованы в департаменте лингвистического обеспечения министерства.