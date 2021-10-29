Молодые педагоги Кировской области получат единовременное денежное пособие

Поддержка молодых талантов и формирование кадрового резерва – один из приоритетов в работе правительства Кировской области.

Комиссия по предоставлению единовременного денежного пособия молодым специалистам, приступившим к работе в областных государственных и муниципальных образовательных организациях, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расположенных в сельской местности, приняла решение о выплате единовременного денежного пособия в размере 50 000 рублей молодым педагогам региона.

37 молодых специалистов получат по 50 тысяч рублей.

Стать учителем решила по примеру классного руководителя

Одним из получателей денежных средств стала учитель математики и информатики средней школы села Лойно Верхнекамского района Ксения Евсеева, которая работает в образовательном учреждении два2 месяца.

– Связать свою жизнь с педагогикой я решила, когда училась в старших классах. Моим классным руководителем была учитель математики. Глядя на неё, я загорелась этой идеей. С направлением определилась после профориентационного мероприятия – услышала, что в нашем районе не хватает учителей математики. Решила взять целевое направление от своей школы, – рассказывает Ксения Евсеева.

По словам молодого педагога, полноценное представление о профессии появляется только после начала работы с детьми. Ксения Евсеева отмечает, что старшие коллеги, которые раньше обучали её как ученицу, продолжают подсказывать и направлять молодого специалиста.

О «вызовах» для молодых педагогов

Ещё одним получателем денежной выплаты стала учитель истории и обществознания средней школы села Лазарево Уржумского района Татьяна Бякова.

– Быть молодым учителем и легко, и трудно одновременно. С одной стороны, молодые учителя «горят» профессией, нам хочется преподавать интересно. Так, я стараюсь увлекать детей, ищу ребусы, кроссворды, интересные задания, использую различные онлайн-тестирования, – рассказывает Татьяна Бякова.

Педагог подчеркивает, что получает большую поддержку со стороны коллег. Среди «вызовов» в работе молодых педагогов специалист отмечает, что учителям, которые только начинают преподавать, сложнее обеспечить дисциплину на уроке — в силу возраста и отсутствия опыта.

– Моя личная мотивация развиваться в профессии – это горящие глаза детей, их поднятые руки, ответы, множество вопросов по теме. Очень хочу развиваться в профессии: на время каникул я уже запланировала себе несколько курсов. Кроме того, согласилась на участие в оценке своих профессиональных компетенций с построением дальнейшей индивидуальной образовательной траектории. Сейчас думаю над предложением занять должность руководителя РДШ в школе, – поделилась молодой педагог.

Поддержка молодых и формирование кадрового резерва

Как отметил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, сфера образования региона в настоящее время меняется в лучшую сторону: строятся новые школы, обновляется оборудование, создается современная инфраструктура образовательных учреждений благодаря реализации национального проекта «Образование».