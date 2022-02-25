Молодёжный парламент Кировской области распущен

Распоряжение подписал председатель кировского регионального Заксобрания Роман Береснев.

Накануне 14 из 40 членов этого совещательно-консультативного органа подали заявления о выходе из состава. Положение о Молодежном парламенте гласит, что его полномочия прекращаются досрочно в случае досрочного прекращения полномочий более одной трети от установленного числа членов.

В данном случае председатель Законодательного собрания области Роман Береснев счел, что так и получилось. «В поисках выхода из сложившейся ситуации я неоднократно разговаривал с ребятами, написавшими заявления о выходе. Они утверждают, что договоренности невозможны», — пояснил он.

По его словам, процесс формирования молодежного органа с самого начала имел сложности, связанные с выборами. Поэтому широкого сотрудничества слоёв населения не вышло. В итоге за противостояли представители только двух партий, исключая даже парламентские СР и ЛДПР.

Представительный орган будет созван вновь. Для исправления допущенных ошибок потребуется корректировка Положения о Молодежном парламенте, в том числе, в части норм, регламентирующих его роспуск, считает Береснев. Он отметил, что разнонаправленные группы еще до первого заседания начали пикировку в социальных сетях и месенджерах, затем это переросло в открытые конфликты уже в ходе заседаний.

Береснев также отметил, что решил создать Молодежный совет при председателе областного Законодательного собрания. Туда пригласить и членов Молодежного парламента, чтобы они формулировали предложения по совершенствованию нормативной базы.