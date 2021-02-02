«Молот-Оружие» получит госзаказы на оборонку

Об этом гендиректор предприятия рассказал на совещании с губернатором Игорем Васильевым.

Встреча губернатора с руководством Вятскополянского района состоялась 2 февраля в рамках проекта «В центре внимания – район».

Глава региона принял отчеты местных властей по итогам прошлого рабочего визита, а также обсудил с участниками мероприятия другие насущные вопросы.

В частности, речь шла о выделении 4 миллионов рублей на компенсацию затрат по перевозке пассажиров Краснополянской автоколонне, а также о покупке котла в котельную Красной Поляны. Этот вопрос губернатор пообещал решить уже следующем отопительном сезоне, выделив на это около 2 миллионов рублей из областной казны.

С хорошими новостями выступил генеральный директор ООО «Молот-Оружие» Равиль Нургалеев. По словам руководителя одного из системообразующих предприятий области, вятскополянский завод был вошел в список стратегически значимых предприятий РФ. Благодаря этому «Молот» сможет пройти процедуру финансового оздоровления при поддержке федерального бюджета. Это позволит заводу выйти на новые контракты, в том числе – взяться за гособоронзаказы.

Как добавил Равиль Нургалеев, предприятие успешно решает и кадровые вопросы. Специалисты приходят на завод из ижевских вузов. Причем новых работников в буквально смысле выбирают ведущие инженеры «Молот-Оружия», присутствуя на экзаменах.

Ранее руководитель «Молот-Оружия» выступил на федеральном канале и признался, что старается набирать сотрудников из местных жителей.