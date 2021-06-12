«Молот-оружие» получит субсидию из федерального бюджета

ООО «Молот-оружие» получит государственную субсидию на финансовое оздоровление. Об этом сообщил губернатор Игорь Васильев во время визита в Вятские Поляны 12 июня.

2 июня по итогам заседания комиссии правительства РФ по обеспечению мер для предупреждения банкротства вятскополянский завод был включен в список стратегически значимых предприятий области. Благодаря этому «Молот-оружие» получит поддержку из федерального бюджета и сможет начать процедуру выхода из банкротства.

— На заседании мы добились предоставления заводу субсидии в достаточно большом объеме. Я думаю, это является гарантией того, что завод будет и дальше успешно развиваться, — подчеркнул Игорь Васильев.

Из 17 предприятий вятскополянский завод стал единственным, получившим господдержку. Это позволит погасить налоговые долги и рассчитаться с контрагентами, а также откроет заводу перспективы новых контрактов, в том числе в рамках гособоронзаказа.

— Уверен, что это даст импульс дальнейшему развитию предприятия, и в истории завода будет еще немало достижений и побед, — сказал глава региона.

За активную поддержку предприятия на федеральном уровне Игоря Васильева поблагодарил гендиректор ООО «Молот-оружие» Рамиль Нургалеев.