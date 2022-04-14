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Момент ДТП с «Опелем» в Кирове сняли на видео

Юлия Зорина Авто, Новости, Происшествия

В соцсетях появилось видео ДТП в Кирове, где «Опель» намотало на столб. Ролик опубликован в сообществе «Злой кировчанин».

Авария произошла вечером 13 апреля у дома на Московской, 181. Уходя от столкновения с другим автомобилем, «Опель» вылетел на газон и врезался в фонарный столб. У легковушки полностью снесло крышу.

В результате происшествия пострадали 2 человека – водитель и пассажирка «Опеля». По факту ДТП проводится проверка.

По словам очевидцев, водитель находится в больнице. 

Момент ДТП с «Опелем» в Кирове сняли на видео

Фото, видео: Злой кировчанин

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Юлия Зорина