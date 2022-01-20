Монету с изображением кировчанина представят на выставке Банка России

Необычную денежную коллекцию смогут увидеть все желающие.

Сегодня, 20 января, в кировской библиотеке №4 им. М.Г. Исаковой откроется выставка Банка России «Монеты славы». Мероприятие получится необычным. Оно призвано объединить просветительскую и культурную функции, а также продемонстрировать величие отечественного спорта.

Библиотека, расположенная на улице Профсоюзная, 77, носит имя трехкратной чемпионки мира по конькобежному спорту Марии Исаковой. Поэтому и новая выставка связана не только с деньгами, но и спортом. Ведь известно, что среди особых памятных монет выделяются спортивные. На них изображены спортсмены, а также виды спорта.

— Организаторы представят два десятка стендов с монетами, раскрывающих историю рекордов от побед на первых Олимпиадах и чемпионатах мира до памятных всем Олимпийских игр в Сочи и чемпионата мира по футболу 2018 года, — рассказали в библиотеке.

Основу экспозиции составляют фотополотна, на которых размещены увеличенные изображения монет, что позволяет разглядеть все тонкости рисунка. В число экспонатов вошли фотографии монет с изображением чемпионов конькобежного спорта, знаменитых хоккеистов, фигуристов, гимнастов, шахматистов, лыжников, борцов.

Примечательно, что среди таких изображений есть и монета с портретом нашего земляка – хоккеиста Александра Мальцева. Напомним, Александр Мальцев признан в 1970, 1972 и 1981 годах лучшим нападающим планеты.

Выставка будет работать до 24 февраля.

Фото из открытых источников