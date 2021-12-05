Морозы простоят в Кирове лишь пару дней и отступят

Ближайшие два дня морозы сохранятся, а затем снова сменятся оттепелью.

Первые дни рабочей недели будут морозными. Так, в понедельник в Кирове будет холодная, солнечная и безветренная погода. Градусники покажут -25, но из-за высокой влажности ощущаться будет как -31.

Во вторник ситуация не изменится – тоже будет ясно и морозно. Градусники покажут -26, но ощущаться опять-таки будет холоднее: -34 градуса. Вечером картина за окном начнет портиться: появится ветер, который принесет с собой снег и небольшое потепление.

К утру среды, по прогнозам синоптиков, столбики термометров покажут -11. Ветер и снег усилятся. Заметать Киров будет до выходных.

В субботу вновь похолодает — температура опустится до -17… -21 градусов. Вернется ясная безветренная погода, которая сохранится и в воскресенье.

Далее, по долгосрочным прогнозам, дни будут морозными и солнечными. Температура ожидается около -20.