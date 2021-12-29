Мошенник из Кировской области притворился девушкой и обманул жителя Германии

Мошенник из Кировской области обманул жителя Германии, выманив у него 1,5 миллиона рублей. О происшествии рассказали в УМВД.

На днях в Кирово-Чепецкий отдел полиции обратился представитель гражданина ФРГ с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что осенью 2020 года его доверитель познакомился в интернете с девушкой из Кирово-Чепецка.

Завязалась романтическая переписка, в ходе которой новая знакомая не раз просила у мужчины финансовой помощи. Деньги были нужны якобы на лечение и похороны родственников.

Выполняя просьбы девушки, житель Германии переводил деньги по указанным реквизитам. За полгода он отправил 1 миллион 522 тысячи рублей. Однако весной общение внезапно прекратилось – загадочная чепецкая красавица перестала выходить на связь. В попытках найти ее мужчина обратился в российскую полицию.

В ходе проверки выяснилось, что таинственная девушка существует на самом деле. Она действительно создавала страницу на сайте знакомств. Об этом чепчанка рассказала своему 29-летнему знакомому, который и придумал мошенническую схему.

Мужчина общался с гражданином Германии от имени девушки и просил у него деньги. В дальнейшем он тратил их на личные нужды.

Мужчину задержали и доставили в полицию. Там он признался в преступных деяниях. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело. На время следствия злоумышленник взят под подписку о невыезде.

Ранее в Кирове задержали мошенницу с сайта знакомств.