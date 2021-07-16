Мошенник обманул подростка из Санчурского района, украв с карты его опекуна деньги

Неизвестный пообещал финансовую помощь малолетнему жителю одной из деревень.

В конце прошлой недели 16-летнему подростку позвонил мужчина, который представился Вячеславом. Он заявил, что знает, что мальчик находится под опекой и его семье нужны деньги. Он сказал, что хочет помочь финансово – готов перечислить 10 тысяч рублей на карту опекуна.

Подросток сообщил все данные карты и смс-код, который пришел из банка для подтверждения операции. Счет не только не пополнился, как обещал «Вячеслав», а с него пропали все деньги – более 20 тысяч рублей.

Пострадавшие обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело. Сейчас стражи правопорядка разыскивают мошенников.

Ранее мы сообщали, что задержан кировчанин, спонсировавший террористов.