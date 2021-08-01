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Мошенники едва не обманули кировчанку на четверть миллиона рублей

Вадим Шабалин Новости, Происшествия

Жительница Кирова едва не стала жертвой мошенников.

Ей позвонил незнакомец, который назвался сотрудником банка и сообщил, что от лица женщины пытаются оформить кредит. В мобильном приложении банка она на самом деле обнаружила заявку на заем в размере 255 тыс. рублей.

В ходе общения мошенник назвал женщине её фамилию, имя, отчество, номер телефона и кодовое слово, после чего та поверила, что ей звонят из банка.

Собеседник потребовал лично явиться в банк для оформления «зеркального кредита» и перечисления средств на защищенный счет. Таким образом она якобы исчерпает свой кредитный лимит, и мошенники больше не смогут получить деньги от ее лица.

Изучая документацию по займу в банке, женщина начала сомневаться в необходимости таких действий. Она отказалась подписывать бумаги и позвонила в службу поддержки клиентов кредитной организации. Там ей объяснили, что зеркальные кредиты брать не надо — на выполнении таких действий настаивают лишь мошенники.

Возбуждено уголовное дело по ст. УК «покушение на мошенничество в крупном размере». личности телефонных мошенников устанавливаются.

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Вадим Шабалин