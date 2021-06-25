Мошенники фальсифицируют данные о ковиде

Портал Стопкоронавирус.рф сообщил о появлении большого количества мошеннических сайтов-двойников.

Такие ресурсы копируют официальную символику и айдентику сайта, но называются немного иначе (https://coronavirus-stop.ru/, https://stopcoronavirus-rf.ru/).

Руководство официального портала намерено подать обращения в Роскомнадзор и призывает граждан доверять только этому адресу в интернете: Стопкоронавирус.рф. Информация на сайтах-двойниках не является проверенной и официальной, поэтому доверять ей нельзя.

Отметим, что официальный портал был создан в России в марте 2020 года по поручению правительства страны. Ресурс содержит достоверные данные о ситуации с распространением COVID-19 на территории России.

Этот сайт – прежде всего информационный и просветительский, через него нельзя записаться к врачу, передать сведения о здоровье, записаться в государственные ведомства либо получить иные услуги. Поэтому, если вас на этом сайте просят предоставить свои данные, проверьте адрес. Будьте бдительны!