Мошенники используют разные технологии для чепчан и кировчан

Жители Кирово-Чепецка в прошлом году оказались в лидерах по числу жертв киберпреступлений и дистанционного мошенничества. По данным полиции чепчане и сейчас продолжают верить мошенникам чаще, чем жители областного центра, об этом сообщает портал Чепецк.РУ.

Так, на уходящей неделе в чепецкую полицию обратилась молодая мама. Она хотела выручить деньги за детские вещи, из которых вырос ее малыш, но на ее объявление откликнулся преступник. Девушка сообщила «покупателю» все данные со своей карты и персональные данные. В итоге она лишилась всех денег со своего счета.

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают, что никому нельзя говорить все данные банковской карты, и тем более делиться смс-паролями, приходящими для подтверждения операции, не верить звонкам «служб безопасности» или предложениям спасти деньги. Для перевода средств достаточно сказать номер с лицевой стороны карты или номер телефона, остальные цифры говорить никому нельзя.

Однако, и кировчане теряют деньги, пытаясь, избавиться от не нужных вещей. На днях жительница областного центра подала объявление о продаже платья. Ей написал покупатель, предложивший заплатить за товар с помощью сервиса «безопасная сделка». Но и в этом случае деньги ушли мошенникам.

Как позже выяснили кировские полицейские, покупатель отправил девушке вирусную ссылку. На мошенническом сайте она ввела данные банковской карты своего мужа. С его счета мгновенно было списано более 180 тысяч рублей. Сейчас стражи правопорядка ведут поиск похитителей денежных средств.

Ранее мы писали о том, как руководитель кировского банка прокомментировал повышение ключевой ставки Центробанка.

Фото из открытых источников