Московский дизайнер встретится со слушателями проекта «Лекции в Политехническом»

Заявленная тема его выступления объединение дизайнеров и политиков для блага государства

В рамках IX просветительского проекта в Кирове запланирована онлайн-лекция «Национальная политика в области дизайна», которую проведет президент Союза Дизайнеров России Юрий Назаров. Он поделится своими наблюдениями, что во многих странах дизайн стал частью госполитики и оказывает влияние на развитие экономики, создает эстетический вкус граждан и формирует их сознание и порассуждает есть ли такие связи между оформлением пространства с политикой в нашей стране.

Юрий Владимирович именитый дизайнер, который разбирается в разных направлениях: дизайне интерьера, промышленном дизайне, дизайне среды и графическом дизайне. Он с отличием закончил Московское высшее художественно-промышленное училище и аспирантуру этого же учебного заведения. И продолжает развиваться, считая, что дизайнер должен постоянно быть на волне, изучать современные направления, участвовать в конкурсах и «разминать мозги».

Встреча со студентами и дизайнерами Кирова намечена на 17 часов 18 февраля.

Фото: .berlogos.ru