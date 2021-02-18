Московский художник показал кировчанам «Магию»

В музее имени братьев Васнецовых открылась выставка художника Евгения Ромашко «Магия пленэра» (0+). Одним из её первых зрителей стал глава региона Игорь Васильев.

«Начинаю считать Киров родным городом»

«Русское поле», «Тихий день», «Тёплая осень», «Выпал снег», «У старых амбаров», «Лето в Переславле»… Около 110 живописных произведений известного мастера представлено в открывшейся экспозиции. Из картин всего три работы написаны с этюдов в мастерской. Всё остальное — непосредственно на пленэре. Отсюда и название выставки – «Магия пленэра».

— Для каждого художника персональная выставка — это большая честь и большая ответственность, — заметил на открытии Евгений Ромашко. — И я благодарен судьбе, что попал сюда, на вятскую землю, встретил здесь много прекрасных людей. И уже начинаю считать город Киров своим родным городом…

Продолжая традиции Васнецовых

Как отмечают ценители искусства, все работы мастера пропитаны радостью, гармонией света и цвета, излучают любовь к жизни, а всё его творчество раскрывает личность художника.

Впервые Евгений Ромашко познакомил кировчан со своими полотнами три года назад, в Уржуме. Ныне он приехал на Вятку в пятый раз.

— Предваряя открытие выставки «Магия пленэра», в исполнении наших талантливых детей прозвучало хоровое произведение с символичным названием «Здесь хорошо!». И сегодня в залах музея имени братьев Васнецовых, действительно, очень хорошо. Потому что с нами художник, который искренне полюбил нашу область, постоянно находит на вятской земле вдохновение для своего творчества, — подчеркнул в приветственном слове губернатор Игорь Васильев. – Наш московский гость достойно продолжает традиции замечательных художников Васнецовых. Спасибо ему огромное за возможность наслаждаться настоящим искусством… Вообще я всем желаю хорошего настроения на великолепной выставке, которую можно посетить и не один раз. Повторю, что сейчас самое время для посещения таких экспозиций. В залах музея не так много людей, несложно соблюдать санитарную дистанцию. Недавно состоялось открытие выставки кировского художника Андрея Широкова, сегодня мы открываем экспозицию нашего московского гостя. И здесь действительно хорошо!

На картинах движутся облака и вода

Евгений Ромашко продолжает традиции русской лирической пейзажной живописи. С помощью мазков с нечётким очертанием и сочетанием разных красок мастеру удаётся передать впечатление движения: подвижны облака, вода, луговое разнотравье, кроны деревьев. Картина мыслится как отражение краткого мгновения, запечатлённого на полотне. При этом художник любит писать и город, который тоже пленит его бесконечным движением.

Удивительно тонко чувствующий природу, Ромашко с удовольствием пишет и пейзажи Москвы, Парижа, Стокгольма, многих русских городов. В этом ряду особое место по праву занимают сейчас Вятка и Уржум.