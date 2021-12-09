Москвичи хотят обанкротить меховую фабрику «Белка»

В Арбитражный суд Кировской области поступило заявление с требованием признать банкротом ООО «Слободская ордена Ленина меховая фабрика «Белка».

Истец — московское ООО «Спецшвейснаб». Сумма долга превышает 1,8 млн рублей.

Потенциальный банкрот был зарегистрирован в 2009 году в Кирове. Директор — Игорь Бучнев. Основным видом деятельности заявлено производство головных уборов.

Что интересно, на сайте компании «Белка» (со слоганом «Меховая фабрика с историей в 125 лет») адресом регистрации указана дер.Стулово Слободского района, а руководителем — ИП Менщикова.

Делаем вывод, что на право называться наследником легендарного предприятия претендуют две организации. Как минимум.