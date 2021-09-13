Наплавной мост через Чепцу открыли для грузовиков

Наплавной мост через реку Чепцу в Каринторфе открывают для грузового транспорта. Большегрузы смогут ездить по мосту с 17 часов 13 сентября. Об этом сообщили в администрации Кирово-Чепецка.

— 13.09.2021 с 17.00 часов снимается ранее действовавшее ограничение для движения транспортных средств по наплавному мосту до 3,5 тонн.

Напомним, мост через Чепцу был закрыт 20 июля в связи со снижением уровня воды из-за засухи. Это вызвало недовольство жителей микрорайона, которым стало проблематично добираться до дома. 3 сентября, на день раньше обещанного срока, проезд по мосту открыли для легковых автомобилей.

Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk