Мост через реку Березовка в Советском районе отремонтирован на 80%

Сотрудники дорожного комитета Кировской области проконтролировали ремонт моста через реку Березовка в Советском районе.

Вопрос приведения в нормативное состояние искусственных сооружений на дорогах регионального значения регулярно поднимается на рабочих совещаниях в региональном правительстве. Ежегодно по поручению губернатора Игоря Васильева из дорожного фонда области выделяются средства на ремонт мостов, который не проводился десятилетиями.

«Прошла диагностика всех автомобильных мостов и путепроводов на территории Кировской области, которые находятся оперативном управлении дорожного комитета. Были определены мосты, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Своевременно составлена необходимая документация, проведены конкурсы по выбору подрядчиков, выделены средства на ремонт», — рассказывает начальник отдела эксплуатации и содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений дорожного комитета Кировской области Андрей Агафонцев.

В текущем году ремонт ведется на четырех мостовых сооружениях, расположенных на региональных дорогах. На работы выделено более 91 млн рублей.

21 мая представители регионального дорожного комитета проверили качество выполняемых работ на мосту через реку Березовка, который расположен на 119 км автодороги Киров – Советск – Яранск в Советском районе. На ремонт этого моста направлено 32 миллиона рублей.

«К работам мы приступили еще в январе. За это время уже были заменены балки пролетных строений, усилены железобетонные конструкции, закончены работы по устройству шкафных стенок и подферменных площадок, выполнены работы по гидроизоляции, сопряжению моста с насыпью подходов и устройству нижнего слоя покрытия мостового полотна на одной половине проезжей части. Осталась положить асфальт на второй половине моста и верхний слой всего полотна», — говорит заместитель директора подрядной организации ООО «Мостсрой» Данил Муратов.

На сегодняшний день работы выполнены на 80%. Планируется, что в июле работы будут завершены. Работы ведутся с опережением графика, что важно для организации движения, ведь эта дорога очень интенсивная. Для удобства автомобилистов ремонт был организован без перекрытия проезда, работы выполняются по половине моста, организовано реверсивное движение автотранспорта.

«В Советском районе много мостов. Все они обследованы и на тех объектах, на которых требуется ремонт, он будет проведен. Правительство Кировской области ведет большую работы по привлечению средств для ремонта дорог региона. Например, в нашем Советском районе практически все региональные дороги будут приведены в нормативное состояние по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»,- рассказал глава Советского района Сергей Галкин.

Для увеличения объема ремонта мостов в Кировской области планируется участие в новом федеральном проекте «Региональная и местная дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Программа разработана по поручению президента страны Владимира Путина.

Планируется, что с 2022 года начнется реализация проекта по реконструкции и ремонту аварийных и предаварийных мостов, а с 2023 года — строительство путепроводов на региональных и местных дорогах.

По словам председателя правительства области Александра Чурина, к 650-летию основания Кирова планируется построить тоннель по ул. Советской в Нововятском районе.

«Во время стройки перекрывать движение не понадобится, будет сделан проходческий щит. Планируем, что тоннель будет четырехполосным — по две полосы в каждую сторону. Это позволит разгрузить данный участок», — говорит Чурин.