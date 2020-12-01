«Мой бизнес» в Кирове: год работы

За двенадцать месяцев клиентами кировского центра стали почти 2000 предприятий и 400 жителей Кировской области.

Год назад в Кировской области в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» открыл свои двери центр «Мой бизнес» – единое пространство взаимодействия, оказания мер поддержки и развития для предпринимателей и тех, кто только планирует заняться собственным делом. За год клиентами центра стали почти две тысячи предприятий и 400 физических лиц.

– Представители бизнеса могут воспользоваться услугами региональной гарантийной организации, получить заём на выгодных условиях, бесплатную информационно-консультационную поддержку, принять участие в крупных межрегиональных выставках, наладить контакты с партнёрами, – отметил председатель правительства Кировской области Александр Чурин.

Год в цифрах

За этот год около 500 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей получили займы на развитие своего бизнеса: покупку нового оборудования, производственных помещений, техники и пополнение оборотных средств. Общая сумма выданных средств составила более 771,3 млн рублей. Еще 26 предпринимателей смогли воспользоваться услугой поручительства по кредитам банков-партнёров на общую сумму более 105 млн рублей.

Большое значение для успешного развития бизнеса имеет помощь профильных специалистов центра, которые помогают начинающим и действующим предпринимателям разобраться в юридических аспектах ведения деятельности, маркетинге, бухгалтерии, налогах и трудовых взаимоотношениях. За год бесплатными консультациями смогли воспользоваться более 600 клиентов центра.

Программы центра

С начала 2020 года в рамках нацпроекта прошли крупные образовательные программы, такие как «Школа бизнеса для женщин», два потока курса «Начни своё дело», «Принципы бережливого производства», «Социальное предпринимательство», два потока «Excel для бизнеса», два потока «Интернет-маркетинг», «Осознанный франчайзинг. Как купить франшизу», «Успешный предприниматель», «Бизнес-старт», «Эффективное управление в сфере ЖКХ» и другие. Участниками программ стали около 300 предпринимателей и более 70 физлиц. В качестве спикеров образовательных проектов выступили региональные и федеральные эксперты, успешные предприниматели-практики. Деловые мероприятия проводились в форматах семинаров, мастер-классов, тренингов, круглых столов и бизнес-сессий. В условиях введения ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, для предпринимателей было организовано более 20 вебинаров по актуальным темам с известными спикерами, а также представителями УФНС по Кировской области и Управления Роспотребнадзора по Кировской области.

Кроме того, в центре проходят встречи губернатора Игоря Васильева с предпринимательским сообществом. На них обсуждаются актуальные вопросы ведения бизнеса.

– Бизнес – это драйвер роста национальной и региональной экономики, способствует решению социальных проблем, а также улучшению качества жизни людей. Со своей стороны мы готовы к открытому диалогу с представителями предпринимательского сообщества и учитываем их мнение при принятии управленческих решений, – подчеркнул губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Поддержка территориальных кластеров

При поддержке центра «Мой бизнес» было организовано участие предпринимателей на крупных межрегиональных выставках в виде региональных и индивидуальных стендов продукции.

Центр «Мой бизнес» активно ведёт деятельность по поддержке территориальных кластеров Кировской области. В этом году в рамках реализации национального проекта меры поддержки в виде проведения соответствия продукции, информационных кампаний в СМИ, исследования рынка реализации продукции, участия в межрегиональных выставках и т.д. смогли получить 45 организаций – представителей биотехнологического и биофармацевтического кластеров Кировской области. Ведётся работа по созданию нового туристско-рекреационного кластера и кластера информационных технологий.

Ещё одно направление деятельности центра «Мой бизнес» – оказание услуг экспортно ориентированным предприятиям Кировской области. Региональный центр поддержки экспорта оказывает для предпринимателей услуги по переводу на иностранные языки презентационных и других материалов, модернизации и созданию сайта компании на иностранном языке, содействию в проведении маркетинговых исследований, выводу на иностранные электронные торговые площадки и т.д. В этом году помощь в поиске зарубежных партнёров была оказана 15 компаниям региона, предприниматели смогли посетить 15 семинаров и мастер-классов по направлению экспортной деятельности и девять выставок за рубежом. Продукция кировских производителей была представлена на международных выставках в Казахстане, Австрии, Германии, Узбекистане, Польше и Турции в рамках региональных коллективных стендов и индивидуально.