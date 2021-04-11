Пандемия коронавируса заставила всех нас по-другому взглянуть на собственную безопасность и здоровье. Мы стали внимательнее относиться к дезинфекции, носим маски, чаще моем руки, стараемся не посещать общественные места, а некоторые даже решили вакцинироваться. Но зубы болят в любое время, независимо от эпидемиологической ситуации. Так можно ли лечить зубы в пандемию коронавируса? Ответ однозначен — да, и мы расскажем вам почему.

Во-первых, любая стоматология — это не инфекционное отделение, где лечатся люди с вирусными или бактериальными заболеваниями, а медицинское учреждение, не связанное никак с подобными инфекциями. Туда приходят люди, которые хотят вылечить кариес, избавиться от кист, болезней десен, удалить больной зуб, выполнить протезирование или заняться исправлением прикуса. То есть в стоматологии не лечат заболевания, которые передаются воздушно-капельным путем. Врачи имеют дело с кровью пациентов, поэтому все инструменты проходят тщательную многоступенчатую обработку согласно правилам, чтобы исключить вероятность передачи инфекций через инчтрумент. Никаких дополнительных рисков пандемия не создает. Вероятность встретить там человека, который может быть потенциально болен, такая же, как в любом другом общественном месте, а может даже и ниже, потому что каждый пациент приходит в строго отведенное для него время.

Во-вторых, можно записаться в стоматологию через интернет, чтобы лишний раз не подвергать себя даже гипотетическому риску.

Ну и наконец, стоматология — место, где тщательно соблюдаются все правила асептики, проводится обработка воздуха специальными бактерицидными лампами, обрабатываются все поверхности, стерилизуется инструмент. А врачи и медсестры работают в масках и перчатках.

То есть вероятность заболеть любым респираторным заболеванием в стоматологии крайне мала, гораздо ниже, чем в том же магазине. Поэтому если у вас болят зубы, не нужно откладывать лечение «до лучших времен» — инфекция во рту может быть опасна для вас.

Одно из неотложных состояний, которое не требует отлагательств — удаление зуба мудрости. Так называемые «зубы мудрости», или восьмерки, относятся к рудиментам. Они больше не нужны людям, потому что мы перестали пережевывать слишком жесткую пищу. Так как в процессе эволюции эти зубы перестали использоваться, они часто растут полуразрушенными, уже поврежденными, упираются в корни соседних седьмых зубов, мешают и причиняют боль, так как им просто не хватает места во рту. Эти зубы, даже если прорежутся, находятся так далеко во рту, что их даже тяжело чистить. Если зубы мудрости беспокоят, их стоит удалить. Особенно часто это необходимо перед ортодонтическим лечением.

За качественным стоматологическим лечением вы можете обратиться в центр здоровых и красивых зубов «Академия-денталь» по адресу г. Киров, ул. Молодой Гвардии 46 А, записаться и задать любые вопросы можно по телефонам +7 (8332) 64 00 54, +7 (922) 995 28 35.