Муниципалитетам Кировской области посоветовали подготовиться к снегопаду

В связи с грядущим снегопадом и перепадом температур управление защиты населения и территорий Кировской области составило рекомендации для муниципальных образований.

Рекомендации включают в себя своевременную очистку крыш от снега с соблюдением требований безопасности, установку ограждений на опасных участках и недопущение обледенения проводов ЛЭП.

Также муниципалитетам рекомендовано обеспечить готовность сотрудников и техники сил к проведению работ по нейтрализации гололеда и снежных заносов.

В случае сильного ухудшения погодных условий муниципалитеты могут ввести соответствующий режим функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.