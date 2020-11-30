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Муниципалитеты Кировской области получили поддержку на фоне пандемии

Тамара Полыхаева Экономика

32 муниципалитета Кировской области получили дотации из областного бюджета. Денежные средства местным бюджетам выделены дополнительно в связи с пандемией коронавируса, повлиявшей на налоговые поступления.

Дотация предоставлена 28 районам и четырём городским округам. Общая сумма финансовой поддержки составила более 147 миллионов рублей.

– Это второй транш финансовой поддержки муниципалитетам, предоставленной за счёт средств федерального бюджета, которые распределены регионам. Всего в этом году местным бюджетам планируется направить 568,2 млн рублей. Средства пойдут на компенсацию снижения поступлений доходов, – рассказали в министерстве финансов Кировской области.

Последняя часть предусмотренных средств будет распределена по итогам исполнения местных бюджетов на 1 декабря 2020 года. Напомним, как ранее отмечал губернатор Кировской области Игорь Васильев в ходе публичных слушаний по плану бюджета на 2021 год, все социальные обязательства, которые лежат на областном правительстве, будут сохранены в полном объёме.

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Тамара Полыхаева