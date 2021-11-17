Мурашинская лесозаготовительная компания приняла на работу полицейских с нарушением закона

Сотрудники прокуратуры выявили нарушения законодательства о противодействии коррупции при трудоустройстве бывших сотрудников полиции. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Как было установлено в ходе проверки, экс-сотрудники территориальных органов регионального управления МВД устроились на работу в компанию, занимающуюся лесозаготовкой и деревообработкой. В нарушение закона информация об этом не была направлена по прежнему месту их службы.

По данному факту было возбуждено административное производство. По результатам рассмотрения материалов дела руководитель компании был оштрафован на 40 тысяч рублей.