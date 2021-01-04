Мусор в Кирове будут вывозить и по ночам

4 января в горадминистрации прошло оперативное совещание по вопросам вывоза ТКО. Его участниками стали представители областной власти, мэрии, а также руководитель АО «Куприт» Эдуард Патрушев.

Как сообщил начальник регоператора, в настоящее время «Куприт» ведет работу по привлечению субподрядчиков, которые займутся очисткой контейнерных площадок. Также для более эффективной борьбы с мусором штат «Куприта» будет увеличен. Вновь набранные сотрудники займутся вывозом мусора в ночное время.

По словам Эдуарда Патрушева, за два дня остроту «мусорной проблемы» удалось значительно снизить. Так, в настоящее время рабочие ликвидируют свалки, образовавшиеся в Ганино и Костино. В скором времени ситуация будет нормализована по всему городу.

Стабилизировалась ситуация и в Нововятском районе, откуда также поступали жалобы на переполненные контейнеры. О проделанной работе «Куприт» ежедневно отчитывается в соцсетях, где выкладывает фото очищенных площадок с хэштегом #КУПРИТЧелленджКиров.

Руководитель «Куприта» также отметил, что в ряде населенных пунктов никаких перебоев с вывозом отходов не было. Так, например, в Слободском и Кирово-Чепецке мусор вывозили и продолжают вывозить по графику.

В первых числах января кировчане начали сообщать в социальных сетях о переполненных контейнерных площадках. 2 января было принято решение об увеличении числа машин для вывоза ТКО. Сегодня в сборе и вывозе ТКО в Кирове задействовано порядка 30 единиц спецтехники. На сегодняшний день ситуация нормализовалась в Нововятском районе города, также в некоторых микрорайонах вывоз мусора осуществляется без сбоев.

Напомним, что 2 января из-за поступающих жалоб жителей области в Кирове было собрано оперативное совещание по вопросам вывоза ТКО.

Как отметили участники совещания, мусорный коллапс произошел из-за того, что частный перевозчик несколько дней не вывозил мусор. Также причиной переполненных контейнеров могло стать отсутствие доступа к площадкам – многие контейнеры расположены на придомовых территориях за шлагбаумами, и спецтехника не может попасть во дворы.

Сообщить о задержке вывоза ТКО жители города и области могут по «горячей линии» «Куприта» по телефону 63-16-11.

Фото: АО «Куприт»