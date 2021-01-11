Мусор взяли под контроль

В областном правительстве прошла пресс-конференция по мусорным вопросам. На ней выступили председатель правительства области Александр Чурин и министр экологии Алла Албегова.

Как отметил Александр Чурин, в новогодние праздники было два «мусорных пика» — 1-2 и 6-7 января. Одной из причин задержки вывоза мусора в эти дни стало исчезновение базы данных по логистике, которая была «некорректно» передана «Куприту» предыдущим подрядчиком. Из-за этого ряд контейнерных площадок остался «вне зоны видимости». С других же мусор вывозили регулярно.

Вероятно, именно поэтому жители ряда домов проблем с вывозом мусора не испытывали вообще – их площадки были прибраны.

— Мусорный коллапс? Нас он не коснулся. У нашего дома было чисто и 31 декабря, и 1 января, и в последующие дни. Мусоровоз приезжал регулярно, отходы не накапливались. В соседних домах тоже все в порядке, — рассказала жительница дома на Казанской, 86.

По словам председателя правительства, данные были восстановлены буквально вручную. По факту захламления площадок начата служебная проверка. Решен и вопрос с нехваткой рабочих – «Куприт» «укрепили» техникой и людскими ресурсами. За последние дни региональный оператор принял на работу более трех десятков новых сотрудников, среди которых водители и уборщики.

В настоящее время ситуация с вывозом ТКО находится под контролем областных властей. Работа по очистке контейнерных площадок ведется круглосуточно. В ней задействованы более 30 машин спецтехники. Количество ежедневно вывозимого мусора составляет около 500 тонн в сутки. Сейчас оно идет на убыль – в большинстве районов свалки ликвидированы. О том, как идет работа, можно посмотреть на странице регионального оператора «ВКонтакте» — каждый день там появляются свежие отчеты.

11 января инспекторы провели рейд по контейнерным площадкам, на которые поступали жалобы жителей. Проверяющие обошли более 90 точек, и на более чем половине из них нарушений выявлено не было.