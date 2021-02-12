Мусор запретят вывозить по ночам

1 марта в силу вступает новый СанПиН, запрещающий вывоз ТКО в ночную смену. Новые нормы утверждены главным санитарным врачом РФ.

Согласно документу, мусорные операторы всех регионов РФ и их подрядчики смогут вывозить мусор с 7 до 23 часов. Принятие правил связано с соблюдением закона о тишине. Этот вопрос неоднократно поднимался в ряде регионов страны, особенно в крупных городах, где вывоз мусора производится преимущественно в ночное время суток.

Новые правила, безусловно, дадут кировчанам возможность выспаться. Однако региональному оператору придется перестраивать работу.

Ранее мы писали, что «Куприт» планирует создать онлайн-карту перемещений мусоровозов.