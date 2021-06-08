«Мусорная империя» пыталась монополизировать сферу ТКО в Кировской области

Специалисты провели расследование по отчету Аллы Албеговой и выяснили неожиданные факты.

Министр охраны окружающей среды Алла Албегова выступила на пленарном заседании Законодательного собрания Кировской области с отчётом по переходу на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Напомним, она начала меняться годом ранее. Сделано это было не просто так. Оказалось, что в регионе осуществляется попытка монополизации сферы ТКО.

Как пишет информационный портал «Первоисточник», в аукционах по вывозу мусора и работе с отходами победителями были связанные друг с другом организации. Речь идёт о ООО «КДУ-3» (его учредители Михаил Шихов, Александр Хорошавцев), ООО «ВЭК» (руководство и учредители вновь Михаил Шихов, Александр Хорошавцев), ООО «Предприятие по утилизации бытовых и промышленных отходов» (руководитель – Александр Муходанов). При этом компания «ВЭК», стала победителем сразу нескольких лотов.

Также в расследовании «Первоисточника» отмечается, что все эти фамилии известны общественности и связаны между собой как участники правления смежных предприятий. Аффилированность компаний, которые занимались вывозом мусора выявлена и ФАС. Об этом сообщила Алла Албегова.

Все компании, которые выигрывали аукционы, работали с субподрядчиками и не плохо на этом зарабатывали. Вопросы возникли и к стоимости вывоза мусора. Она исчислялась по шаблону — 1 куб. метр ровно один контейнер. При этом если вывозились полупустые контейнеры, платить за них приходилось всё равно полную стоимость.

По словам Албеговой, в сложившейся обстановке у «Куприта» не было реальных рычагов давления на связанные компании генеральных подрядчиков. Генеральный директор и трое его заместителей, были аффилированы к основному бенефициару Шихову. К слову, именно Шихов связан с осинским полигоном (официальное название ООО «Центральный полигон»). По данным «Вятского края», Шихов построил настоящую «мусорную империю». Все компании являлись звеньями одной цепи. Здесь были и собственники контейнеров, и ответственные за вывоз мусора, и владельцы полигона. Получается полный цикл.

При этом деньги крутились баснословные. Каждая компания получала огромные прибыли. Официально такую схему можно назвать картельным сговором. По этой причине правительство Кировской области решило предотвратить попытки монополизации сферы ТКО.

Акции «Куприта» передали в областную собственность. Был проведён тщательный анализ работы регионального оператора. Выяснив все подробности, выстроена прозрачная система тарифов. Для населения удалось снизить тариф. «Куприт» принял решение самостоятельно обслуживать областной центр и частично районы. Из доклада министра следует, что результаты оказались достойными. Расходы на транспортировку снизились на более чем 40%.

А между тем владельцы рухнувшей «мусорной империи» не хотят мириться с подобным положением дел. Они решили судиться. Как пишет «Вятский край», нет ничего плохого в новой системе обращения с ТКО. Немалые деньги теперь остаются в распоряжении Кировской области, их используют на решение проблем. Эти деньги больше не будут оседать в карманах владельцев компаний.

Фото из открытых источников