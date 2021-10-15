Мусороперерабатывающего завода в Лубягино не будет

В соцсетях появилась информация о том, что в Лубягино (Кирово-Чепецкий район) якобы начнётся строительство мусороперерабатывающего завода.

Тема всплывает не первый раз, хотя вопрос с его возведением был закрыт ещё в прошлом году, когда правительство области приняло решение, что завода здесь не будет. Власти области приняли во внимание мнение местных жителей и экологов.

Отметим, что тема обращения с твёрдыми коммунальными отходами — одна из приоритетных в работе правительства. При нём создан координационный штаб по ТКО, где на регулярной основе рассматриваются все актуальные вопросы. И если бы ситуация с заводом поменялась, общественники узнали бы об этом первыми — от представителей правительства, а не «по слухам».

Пока же решается вопрос о строительстве объекта в другом месте.

Учитывая резонанс и актуальность темы, региональное министерство охраны окружающей среды дало по этому вопросу дополнительные разъяснения: