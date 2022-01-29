Мусоросортировочный завод планируют построить в 30 км от Кирова

В 30 километрах от областного центра появится комплексный объект по обработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов. Об этом сообщили в минЖКХ.

Строительство будет вестись на средства инфраструктурного кредита. Заявка на его получение была одобрена в октябре 2021 года.

Общая сумма кредита составит 2 миллиарда рублей. Помимо объекта по обработке ТКО, на эти средства будет реализован еще один масштабный проект – обновление автопарка для повышения качества пассажирских перевозок. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

В настоящее время идет поиск площадки для нового мусоросортировочного объекта. Информацию о том, что он разместится в районе поселков Ганино – Шубино, в минЖКХ не подтвердили.