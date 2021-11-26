Музей истории Хлынова получил туристическую премию

Музей истории Хлынова стал обладателем всероссийской туристической премии «Маршрут года».

В номинации «Лучшая музейная экскурсия» он презентовал проект «История града Хлынова».

Итоги премии подвели в Перми. Кировчане были представлены в нескольких номинациях:

музей истории шоколада «Криолло» с проектом «История шоколадного дела от Майя до наших дней» — в номинации «Лучшая музейная экскурсия»;

тур выходного дня «От хлыновского воеводы к вятскому зодчему» — в номинации «Лучший маршрут выходного дня»;

экскурсионный маршрут «Вятка спортивная» — в номинации «Лучший спортивный маршрут»;

проект «Хлебосольная Вятка» — в номинации «Лучшая идея маршрута».

Музей истории Хлынова находится на ул.Герцена, 15в. В нём в интерактивной форме рассказывается о становлении и развитии древнего града Хлынова с его основания до 1780 года.