Музей истории Хлынова получил туристическую премию

Музей истории Хлынова стал обладателем всероссийской туристической премии «Маршрут года».
В номинации «Лучшая музейная экскурсия» он презентовал проект «История града Хлынова».
Итоги премии подвели в Перми. Кировчане были представлены в нескольких номинациях:
- музей истории шоколада «Криолло» с проектом «История шоколадного дела от Майя до наших дней» — в номинации «Лучшая музейная экскурсия»;
- тур выходного дня «От хлыновского воеводы к вятскому зодчему» — в номинации «Лучший маршрут выходного дня»;
- экскурсионный маршрут «Вятка спортивная» — в номинации «Лучший спортивный маршрут»;
- проект «Хлебосольная Вятка» — в номинации «Лучшая идея маршрута».
Музей истории Хлынова находится на ул.Герцена, 15в. В нём в интерактивной форме рассказывается о становлении и развитии древнего града Хлынова с его основания до 1780 года.