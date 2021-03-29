Музей железной дороги опубликовал расписание работы в апреле

Музей железной дороги в Кирово-Чепецке представил расписание работы в апреле.

Музей открыт каждую субботу и воскресенье. Поезд с посетителями отправляется в 10:30 с разъезда Новый (7-й микрорайон г. Кирово-Чепецка, ул. Алексея Некрасова, 4), обратно — в 13:20 со ст. Техническая в Каринторфе.

Экскурсия по территории музея проходит с 11:10 до 13:00. Ношение медицинской маски обязательно.

Посещение музея и проезд на ручной дрезине обойдётся в 400 рублей для всех возрастных групп и категорий граждан. Билеты приобретаются в вагоне у кондуктора и экскурсовода только за наличный расчёт.

По будним дням музей не работает.

Ранее мы сообщали, что один из рейсов в Каринторф был отменён.

Фото vk.com/railwaymuseum