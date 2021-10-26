Музей железной дороги в Каринторфе временно закрыли

Музей железной дороги в Каринторфе временно закрыл свои двери для посетителей. Это связано с пандемией коронавируса и введением новых ограничительных мер.

— Наш музей и туристические вагоны пока не работают. Просим отнестись к этому с пониманием и набраться терпения, позже мы обязательно покажем вам всю нашу обширную коллекцию экспонатов и, конечно, ТУ2-189 провезет своих первых пассажиров на презентации, — сообщается в группе.

На время действия ограничений кировчан попросили не приезжать в Каринторф, чтобы не подвергать опасности свое здоровье.

После отмены QR-кодов посетителей музея ждет приятный сюрприз. Они смогут увидеть новый экспонат – деревянный снегоочиститель СО-750. Его отреставрируют и будут показывать гостям.

Ранее мы писали, что из-за коронавируса в Кирове отменяют концерты и театральные представления.

Фото: vk.com/railwaymuseum