Мужчина с чужим телефоном в кармане устроил дебош в кировском магазине

Росгвардейцы прибыли на вызов и задержали нарушителя.

Сигнал на пульт дежурной части из продуктового магазина поступил около 19 часов. Продавец рассказал бойцам группы задержания, что в торговом зале находится мужчина с признаками опьянения, который ведет себя агрессивно и сыплет нецензурной бранью.

В итоге дебошира скрутили и доставили в отдел полиции. Стражи правопорядка выяснили, что хулиганил в торговой точке 50-летний безработный гражданин без определенного места жительства. Во время досмотра у него нашли дорогой телефон. Задержанный не смог рассказать о том, откуда он у него. В это время на мобильный поступил звонок: мужчина сообщил, что он хозяин телефона и только что заметил пропажу.

Телефон вернули владельцу. Дебошир остался в отделении.

Ранее мы сообщали, что на кировском вокзале задержали мужчину с кастетом и нацистским перстнем.

Фото из открытых источников.