Мужчина ударил женщину у входа на кировский вокзал

Парочка так шумела, что привлекла внимание не только прохожих, но и транспортных полицейских.

Не знакомые ранее мужчина и женщина поругались у входа на железнодорожный вокзал Кирова. Выясняя ситуацию оба не стеснялись в выражениях и использовали матерную лексику. Во время этой ругани мужчина толкнул свою визави и она упала на плитки мостовой, разбив бровь.

Мужчина осознав, что женщина пьяна и сама встать не сможет, попытался помочь ей подняться на ноги. В этот момент к ним подошли полицейские. Обоих спорщиков задержали и доставили в дежурную часть для выяснения обстоятельств.

В итоге на мужчину составили протокол по статье «Мелкое хулиганство», женщину привлекли по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Максимальное наказание по этим статьям — арест на 15 суток.

Ранее мы писали о том, что кировчанка заразила бойфренда ВИЧ-инфекцией.