Мужчине, который стрелял в тренера по боксу, дали 7 лет

В Кирово-Чепецке суд вынес приговор мужчине, который обвинялся в покушении на тренера по боксу.

Преступление было совершено в середине января. В одном из спортклубов города подсудимый выстрелил в жертву из пистолета с глушителем. Причиной стал конфликт.

Потерпевший был госпитализирован, ему оказали медицинскую помощь.

Дело расследовалось по двум статьям УК — «Покушение на убийство» и «Незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов».

Подсудимый утверждал, что выстрелил случайно. Несмотря на это, его приговорили к 7 годам 3 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Фото kirov.sledcom.ru