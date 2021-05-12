Мужчине, который стрелял в тренера по боксу, дали 7 лет

В Кирово-Чепецке суд вынес приговор мужчине, который обвинялся в покушении на тренера по боксу.
Преступление было совершено в середине января. В одном из спортклубов города подсудимый выстрелил в жертву из пистолета с глушителем. Причиной стал конфликт.
Потерпевший был госпитализирован, ему оказали медицинскую помощь.
Дело расследовалось по двум статьям УК — «Покушение на убийство» и «Незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов».
Подсудимый утверждал, что выстрелил случайно. Несмотря на это, его приговорили к 7 годам 3 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Фото kirov.sledcom.ru