«Мы не фрики»: канал RT снял фильм про вятского модника

Телеканал RT Documentary снял сюжет про вятского модника Виктора Казаковцева. Документальный ролик под названием «Мы не фрики» опубликован в группе канала в соцсетях.

Сюжет посвящен знаменитостям местного масштаба – Борису Дунаевскому из Хабаровска, Игорю Касеву из Перми и кировчанину Виктору Казаковцеву. Все они известны тем, что создают потрясающие костюмы и не боятся бросать вызов стереотипам.

— Борис занимается йогой и одевается, как гламурный хипстер, а Виктор каждый свой выход на улицу превращает в костюмированное шоу. Игорь Касев ночью работает слесарем в аварийной бригаде, а днём шьёт роскошные платья для подиумов, — говорится в подводке к фильму.

Виктору Казаковцеву 73 года. Без преувеличения можно сказать, что его знают все кировчане. Высокой модой, как Борис Дунаевский, вятский модник не увлекается. Свои «луки» он составляет из вещей, взятых из секонд-хенда, а дома адаптирует к очередному образу.

Увлечение Виктора напоминает театр – он словно костюмирует свою обычную жизнь. Информацию о костюмах ищет в библиотеке, где часами сидит в интернете.

Дом модника больше похож на склад. С вещами Виктор расстается неохотно. Ему кажется, что все может пригодиться. Внутри дома между вещами проложены настоящие тропы. В качестве оберега в окне дома пенсионера стоит портрет Сталина.

Самое важное в жизни Виктора Казаковцева – свобода самовыражения. Всю жизнь он руководил художественной частью, был культпросветработником. И сейчас считает, что его миссия — нести свет культуры в народ и поднимать настроение окружающим людям.

Сам себя кировчанин называет бойцом фронта культуры и своим главным оружием считает звук, цвет и линию. А врагами – «всякие виды проявления темноты».

Однажды сражаться с тьмой пришлось по-настоящему. Вятский модник столкнулся с компанией молодых людей, которые решили «наказать» его за то, что он не похож на всех. Формально пенсионер проиграл бой. Но с тех прошло 20 лет, и далеко не все из нападавших до сих пор живы…

Летом Виктор подрабатывает в парке. Он устраивает там настоящее уличное шоу с музыкой. Он мечтает выступать в ресторанах, но на работу его не берут – видимо, боятся, что отпугивает клиентов. Но как истинный воин вятский модник не расстраивается. Наверняка самое интересное в жизни еще впереди.

Посмотреть фильм про Виктора Казаковцева и его «коллег» можно здесь.

Ранее мы писали, что вятский модник пришел на выборы в костюме сталинского сокола.