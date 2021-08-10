На 100 тыс. рублей оштрафовали в Кирове микрофинансовую организацию

В Кирове прокуратура выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции в деятельности микрофинансовой компании «ЭкспрессДеньги».

В ходе проверки выяснилось, что ранее сюда на работу приняли бывшего сотрудника службы судебных приставов. Сведения об этом на его предыдущее место службы в установленный срок переданы не были.

Результатом стало возбуждение дела об административном правонарушении. Организацию оштрафовали на 100 тыс. рублей и обязали уведомить региональное управление ФССП России о трудоустройстве бывшего госслужащего.

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