На 15:00 на выборах проголосовали 105 тысяч жителей Кировской области

Явка составила 10, 32%

Об этом рассказал в ходе пресс-конференции председатель Избирательной комиссии Кировской области Алексей Круглов. Он отметил, что высокая активность избирателей фиксировалась в утренние часы.

— Сейчас ситуация на участках спокойная, они работают в обычном режиме, — сказал Алексей Круглов. – Все жалобы оперативно проверяются. На данный момент ситуаций, которые требовали бы серьезного реагирования, разбирательства, нет.

Как сообщают наблюдатели из районов области, утром на многих участках, действительно, было оживленно. Многие жители пришли голосовать семьями.

В числе первых на избирательных участках побывали и руководители муниципалитетов.

Так, глава Кильмезского района Алексей Стяжкин пришел на свой участок к моменту его открытия.

— Я проголосовал за развитие, за реализацию начатых и задуманных проектов, за людей, которых давно знаю и которым доверяю, — сказал он.

Председатель совета ветеранов посёлка Лесные Поляны Омутнинского района Лидия Сунцова также пришла сделать свой выбор к 8 часам утра. На выборах-2021 Лидия Геннадьевна и избиратель, и наблюдатель.

– Я проголосовала за то, чтобы мы и в преклонном возрасте могли жить достойно, чтобы наши дети и внуки могли жить в мирной и развивающейся стране. Ну и, конечно, чтобы избранные кандидаты уделяли больше внимания малым населённым пунктам, в частности, нашим дорогам, — отметила Лидия Сунцова. — На этих выборах мне выпала честь присутствовать на участке в качестве наблюдателя. Всё больше людей проявляют свою сопричастность и осознанную политическую позицию, выражают своё мнение.

Директор Центра культуры и досуга, заместитель председателя думы Богородского округа Светлана Чипилёва пришла на выборы вместе с семьёй – мужем и двумя дочками.

— В детстве мы тоже ходили на выборы с родителями, — рассказала Светлана. – Хотим, чтобы и наши дети имели активную гражданскую позицию. Решили проголосовать в первый день выборов, чтобы освободить себе предстоящие выходные для семейного отдыха.

Председатель Правительства Кировской области Александр Чурин, который также проголосовал в первой половине дня, подчеркнул, что в эти дни граждане выбирают свое будущее.

— Важно проявить свою гражданскую позицию. Мы голосуем за тех людей, которые в ближайшие 5 лет будут осуществлять законотворческую деятельность как в стране, так и в регионе, — сказал Александр Чурин. — Важно проголосовать за тех, кто своей жизнью, своей работой доказал, что он человек дела, что готов нести ответственность, принимать решения и влиять на жизнь области, делать ее лучше. Мы голосуем за будущее нашей области, за будущее нашей страны.

Добавим, что в участковых избирательных комиссиях и наблюдатели, и сотрудники УИК следят за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Каждому посетителю выдаются маска, перчатки, одноразовая ручка. Избирателям настоятельно рекомендуют соблюдать социальную дистанцию.

Фото: kirovpravda.ru