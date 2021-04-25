На 26 апреля в Кировской области объявили метеопредупреждение

ГУ МЧС по Кировской области выпустило метеопредупреждение на понедельник, 26 апреля.

Со ссылкой на Кировский гидрометцентр ведомство сообщает об усилении ветра с порывами до 19 метров в секунду местами по региону.

В случае, если сильный ветер застал в здании, МЧС рекомендует отойти от окон, отключить электроэнергию и закрыть краны на газовых сетях. На улице — держаться как можно дальше от зданий, мостов, линий электропередачи, лёгких построек, деревьев, рек и промышленных объектов.

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