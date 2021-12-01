На 300 тыс. рублей оштрафовали в Кирове нарушителей правил благоустройства

По итогам ноября нарушителей правил благоустройства оштрафовали в Кирове более чем на 300 тысяч рублей.

В ходе заседаний административной комиссии было рассмотрено 40 дел о правонарушениях. Материалы поступили из отдела развития и содержания территорий и полиции.

Максимальный штраф (80 тыс. руб.) получила организация, чьи работники в ходе земляных работ на ул.Лепсе не установили ограждения в месте раскопок.

Чаще всего кировчане нарушают правила парковки. На водителей, оставивших машины на детских и спортивных площадках и газонах, составлены 14 административных протоколов. Наказание за эту статью — штраф от 3 до 5 тыс. руб.

В течение ноября десять раз фиксировали факты нарушения тишины и покоя граждан в ночное время. Семь протоколов составлено за розничную торговлю вне установленных мест.

Фото admkirov.ru