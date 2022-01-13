На 33,1% увеличились в Кировской области темпы жилищного строительства

Кировстат предоставил данные о ситуации в строительной отрасли региона.

По данным ведомства, в январе — ноября прошлого года темпы жилищного строительства увеличились на 33,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

В области введены в эксплуатацию 6822 квартиры общей площадью 471,5 тыс. кв. м. Из них 252,1 тыс. кв. м. построено населением (16,9 тыс. — на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства).

Удельный вес индивидуального домостроения в общем объёме жилищного строительства составил 53,5%.