На 400 тыс. рублей оштрафовали строительную компанию «Барс»

ООО «Производственная строительная компания «Барс» оштрафовано на 400 тыс. рублей. Об этом сообщает Россельхознадзор.

Ранее ведомство провело выездное обследование земельного участка площадью 18,1 га в д.Старый Кокуй Малмыжского района. Он имеет категорию земель сельскохозяйственного назначения.

Были выявлены признаки нарушения требований и обязательных мероприятий по улучшению и защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению негативного воздействия на окружающую среду. Участок по всей площади зарос сорной и древесно-кустарниковой растительностью.

По результатам обследования на правообладателя составили протокол об административном правонарушении. 14 января он был привлечён к ответственности в виде штрафа.