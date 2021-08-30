На «АВИТЕКе» установят медиафасад с часами и датой

Вместо электронных часов, демонтированных больше года назад, на башне «АВИТЕКа» установят медиафасад. Информация об этом появилась в газете «Голос рабочего». Фото материала опубликовало сообщество «Строим Киров».

В материале говорится, что взамен старых часов на башне будет установлена современная конструкция. Цифровой медиафасад будет показывать время, дату и температуру воздуха, а также «другую важную информацию». Он появится к 90-летнему юбилею предприятия, который будут праздновать в начале октября.

Старые часы были установлены в 1978 году. За 40 лет существования в них не раз меняли лампы и ремонтировали саму конструкцию. Но за эти годы часовой механизм устарел и восстановлению не подлежит.

Ранее мы писали, что «Авитек» и «Молот-оружие» представили Кировскую область на форуме «Армия-2021».