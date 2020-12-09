На автозаправках Кирова водителей просят сообщать о пьяных за рулём

Автоинспекторы проводят разъяснительные беседы на заправках города.

В Кирове проходит пропагандистская акция «Спаси жизнь. Сообщите о пьяном водителе!». С советских времен в головах граждан установка о том, что сообщать о противоправных действиях окружающих – плохо. Что так поступают только «стукачи», которых общество презирает. Однако с таким подходом, вкупе с любовью россиян полихачить, ГИБДД пожинает трагические итоги.

Чтобы сломать эту позицию, автоинспекторы отправились на места скопления водителей и тех, кто с ними контактирует каждый день – на автозаправки и кафе при них. Сотрудники ГИБДД просят операторов, продавцов и водителей сообщать информацию лицах, управляющих транспортом в состоянии опьянения, рассказывают об авариях с пострадавшими и погибшими виновниками, которой стали нетрезвые водители.

Такая же просьба инспекторов обращена и к другим горожанам: если вы видите, что кто-то пьяным садится за руль, или ведёт себя не адекватно на дороге (виляет по трассе и т.п.), сообщите в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 002, 64-38-77 или 58-88-88. Проявляйте бдительность и активную гражданскую позицию, возможно ваш звонок спасёт жизнь кому-то из ваших знакомых.

Ранее мы писали, что в Кирово-Чепецке полицейские задержали пьяного водителя-бизнесмена.

Фото: vk.com