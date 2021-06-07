На благоустройство дворов и парков в Кировской области направят 381 миллион рублей

В Кировской области продолжаются работы по благоустройству в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В настоящее время они идут на 74 объектах: 27 дворах и 47 общественных территориях.

Всего до конца года в регионе будет благоустроено не менее 72 дворов и 66 территорий. На эти цели будет направлено 381,7 миллиона рублей.

На некоторых объектах работы уже завершены. В Кирове продолжается ремонт пешеходных зон на Октябрьском проспекте и на улице Производственной.

Как отметил губернатор Игорь Васильев, за 4 года благодаря жителям области в порядок приведено более тысячи территорий – парков, скверов, дворов.

— Жители сами определяют, какие объекты должны быть благоустроены в приоритетном порядке. Для этого проводится голосование, которое с этого года стало проходить на единой всероссийской платформе. Совместными усилиями городская среда становится комфортной, — сказал глава региона.

Итоги голосования за благоустройство дворов и парков в 2022 году можно посмотреть здесь.