На благоустройство парков и дворов Кировской области выделено 554 миллиона рублей

Об этом сообщил глава минстроя Игорь Селезнев на заседании комитета ОЗС по промышленности и развитию инфраструктуры.

Министр напомнил, что с 2019 года в Кировской области реализуется региональный проект «Формирование комфортной городской среды». С момента его старта было благоустроено 348 дворов и 328 общественных территорий и выполнены 2 проекта по созданию комфортной городской среды в Советске и Омутнинске. Сумма средств, вложенных в работы, составила более 1,4 миллиарда рублей.

В 2021 году на благоустройство было направлено 504,59 миллиона рублей, а также 31,43 миллиона из внебюджетных источников. На эти деньги были благоустроены 88 дворов и 93 общественных пространства. Среди них — сквер Трудовой Славы в Кирове и площадь Труда имени Трещева в Вятских Полянах.

Продолжаются работы по проекту «Река времени. Реновация сквера по улице Первомайская» в Кирово-Чепецке. Готовность сквера составляет 39 процентов. Строительно-монтажные работы планируется завершить до 1 ноября.

По итогам 2021 года индекс качества городской среды Кировской области вырос на 9,6 процента по отношению к 2019 году. Индекс выводится на основании таких критериев, как безопасность, идентичность и разнообразие, комфортность, современность и актуальность среды, экологичность и здоровье, эффективность управления. Городами с самой благоприятной средой стали Киров, Советск, Уржум, Нолинск и Яранск.

В 2022 году на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» будет направлено 554 миллиона рублей. Эта сумма позволит благоустроить не менее 64 общественных территорий и не менее 72 дворов в 32 муниципалитетах.

Также в этом году началась реализация двух крупных проектов – «Яранск. Стрелецкая слобода» и «Благоустройство исторической части «купеческого» города Вятские Поляны». Работы займут 2 года.

Игорь Селезнев отметил, что в условиях санкций цены на стройматериалы растут. Повышают риски срыва сроков реализации проектов. Во избежание этого было заключено соглашение о сотрудничестве с компанией «Уралхим», в рамках которого предусмотрена двусторонняя поддержка развития Кирово-Чепецка. А Минстрой РФ уведомлен о том, что на реализацию проектов понадобятся дополнительные средства.