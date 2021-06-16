На четырех улицах Кирова ограничат движение автотранспорта

Из-за ремонтных и строительных работ в Кирове ограничат движение транспорта. Ограничения коснутся четырех улиц:

С 17 по 22 июня – Воровского, 10. Здесь будут проводиться работы по обустройству парковки общего пользования.

До 12 июля – Грибоедова, 30. Здесь пройдет реконструкция теплосетей.

До 5 июля – Гирсовский переулок, 3. Здесь также будет проводиться реконструкция тепловых сетей.

До 30 июля – МОПРа от Свободы до Володарского. На данном участке пройдут ремонтные работы на теплосетях.

Ранее мы писали, что в Кирове на неделю перекроют 3 улицы.