На четырех улицах Кирова ограничат движение автотранспорта

Из-за ремонтных и строительных работ в Кирове ограничат движение транспорта. Ограничения коснутся четырех улиц:
- С 17 по 22 июня – Воровского, 10. Здесь будут проводиться работы по обустройству парковки общего пользования.
- До 12 июля – Грибоедова, 30. Здесь пройдет реконструкция теплосетей.
- До 5 июля – Гирсовский переулок, 3. Здесь также будет проводиться реконструкция тепловых сетей.
- До 30 июля – МОПРа от Свободы до Володарского. На данном участке пройдут ремонтные работы на теплосетях.
Ранее мы писали, что в Кирове на неделю перекроют 3 улицы.