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На четырех улицах Кирова ограничат движение автотранспорта

Юлия Зорина Новости, Общество

Из-за ремонтных и строительных работ в Кирове ограничат движение транспорта. Ограничения коснутся четырех улиц:

  • С 17 по 22 июня – Воровского, 10. Здесь будут проводиться работы по обустройству парковки общего пользования.
  • До 12 июля – Грибоедова, 30. Здесь пройдет реконструкция теплосетей.
  • До 5 июля – Гирсовский переулок, 3. Здесь также будет проводиться реконструкция тепловых сетей.
  • До 30 июля – МОПРа от Свободы до Володарского. На данном участке пройдут ремонтные работы на теплосетях.

Ранее мы писали, что в Кирове на неделю перекроют 3 улицы.

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Юлия Зорина