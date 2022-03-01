На что обратить внимание при выборе сливок и сливочного масла

Сливки являются популярным молочным продуктом в России и странах СНГ. Их часто добавляют в кулинарные изделия или просто используют при создании кофейных напитков. Любители особенно насыщенных чайных церемоний заменяют молоко на сливки. Они могут храниться несколько месяцев, особенно это удобно кафе и ресторанам, которые совершают оптовые покупки.

Разновидности сливок и правила их выбора

Сливки имеют разный процент жирности, который влияет на густоту продукта. Таким образом, выделяют несколько видов:

10-15% используются при готовке напитков, подходят как для горячих, так и для холодных;

20-25% являются незаменимым ингредиентом в соусах;

33% применяются в кондитерских изделиях, к примеру, для крема.

Чтобы выбрать сливки не только по жирности, но и по качеству, нужно внимательно ознакомиться с этикеткой. В продукте, утвержденном ГОСТом, не может быть сухого молока или растительных жиров. Самым лучшим вариантом является тот, где указано наличие одних только сливок. Если есть возможность вскрытия (возможно, что одну упаковку из партии вы сможете проверить), то принюхайтесь к продукту, у него не может быть посторонних запахов. Что касаемо вкуса, то он должен быть слегка сладковатым. Цвет качественных и свежих сливок всегда однородный, кремового оттенка.

Вы можете приобрести сливки оптом в компании ООО “Мос-Милк”. В каталоге представлены варианты с объемом от 20 граммов до 1 литра. Сливки от российских производителей продаются в пластиковой таре, бутылке, пленке или в картонной упаковке.

Сливочное масло

Как и в случае со сливками, сливочное масло так же может быть испорчено недобросовестным производителем, но выдаваться, как продукт ГОСТовского уровня. Следует внимательно ознакамливаться с этикеткой, чтобы на ней указывали именно ГОСТ сливочного масла, а не маргарина, кроме того, там может быть написано “ТУ”. В таком случае это будет не самый вкусный продукт для питания, ведь он изготовлен по техническим условиям. Минимальная жирность настоящего масла не может быть ниже 72,5%, остальные же варианты скорее всего будут включать в себя всевозможные эмульгаторы, консерванты и ароматизаторы.

Не стоит в попытках сэкономить отдавать предпочтение недорогим производителям, так как надо помнить, что для изготовления 1 кг масла требуется 20 литров молока. Срок годности аналогично говорит о качественности, так как чем выше он, тем менее натуральное перед вами масло.

Приобретая оптом сливочное масло от дистрибьютора ООО “Мос-Милк”, вы обеспечите себя уверенностью в том, что купленный товар является оригинальным. Вся представленная молочная продукция закупается напрямую от производителя, что дает возможность последующей продажи без наценок.