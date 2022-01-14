На что жаловались жители Кировской области в первые дни нового года

ЦУР Кировской области дежурил в праздничные дни: сотрудники ежедневно фиксировали обращения, поступающие от жителей региона в социальных сетях.

За праздничные дни система «Инцидент Менеджмент» зафиксировала 459 обращений граждан в соцсетях. В основном жителей волновала работа общественного транспорта в Кирове – они жаловались на отмену рейсов в поселок Сидоровка и нарушение графика работы автобусов в Кирове. Также частые темы обращений в новогодние каникулы – уборка снега и газификация населенных пунктов.

На маршруте «Киров-Сидоровка» сменили перевозчика

В начале января кировчанин Ярослав Бовыкин в соцсетях пожаловался на якобы отмену автобусного маршрута «Киров-Сидоровка-Сунцовы». Сообщение зафиксировали специалисты ЦУР, работающие в системе «Инцидент Менеджмент», и направили информацию ответственным ведомствам.

Как оказалось, администрация Кирова не отменяла данный маршрут. 30 декабря 2021 года городские власти подписали контракт с ООО «Шипа транс». В рамках контракта должен был действовать автобусный маршрут между п. Сидоровка и автовокзалом в Кирове.

Однако ООО «Шипа транс» не подключил автобусы к системе ГЛОНАСС, поэтому граждане не видели, что автобусы на маршруте, в приложении ЦДС. Сотрудники отдела транспорта с 1 по 4 января ежедневно выезжали на маршрут и фиксировали, что перевозчик самостоятельно его сократил, ограничив до поселка Порошино. Руководитель ООО «Шипа транс» на совещании в администрации Кирова сообщил, что сможет обеспечить транспортное сообщение только до Порошино.

В итоге администрация приняла решение о смене перевозчика. Сейчас маршрут 117 действует в полном объёме и обслуживается ОАО «АТП».

Отремонтирован пешеходный светофор на ул. Производственной

Кировчанин Данил Попов в соцсетях написал о неработающем светофоре возле перекрестка на улице Производственной. Автор обращения добавил, что несколько раз пешеходы перебегали дорогу на красный сигнал светофора, рискуя жизнью и здоровьем.

Специалисты системы «Инцидент Менеджмент» зафиксировали обращение и направили в отдел транспорта. Специалисты выехали на место и отремонтировали светофор.

Очистка дорог от снега – на контроле

Традиционно, как и в начале зимнего периода, специалисты ЦУР Кировской области в новогодние праздники фиксировали большое количество жалоб на гололед и снег на дорогах и тротуарах в регионе.

Так, житель Верхошижемского района Юрий Свидинский в соцсетях пожаловался на гололёд на трассе в деревню Пунгино. Информацию специалисты системы «Инцидент Менеджмент» обработали и направили в администрацию Верхошижемского района. В ведомстве пообещали усилить контроль за работой подрядчика КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области».

В течение вечера и ночи 11-12 января на трассе велась обработка противогололедными материалами.

В Кирове несколько жалоб жителей касались тротуаров в районе ул. Красный Химик.

Обращения были направлены в Управление дорожной и парковой инфраструктуры г. Кирова. В правительстве Кировской области отметили, что работа подрядчиков по уборке улиц контролируется круглосуточно.

Также после сообщений кировчан расчищена от снега парковка у супермаркета «Глобус» на ул. Московской, 171.

Отметим, что для качественной очистки дорог и дворовых территорий от снега жителям региона следует освобождать участки работы спецтехники от припаркованных автомобилей.

О территориях, требующих уборки, можно также сообщать генподрядчику АО «ГДМС» по телефону – 8-922-967-22-34.